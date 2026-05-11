Nach Rekord-Rot: Bremens Sugawara für zwei Spiele gesperrt

SID 11.05.2026 • 17:23 Uhr Der Japaner Yukinari Sugawara hatte am Samstag die früheste Rote Karte der Bremer Bundesliga-Geschichte kassiert. Spielt er nochmal für Werder?

Rechtsverteidiger Yukinari Sugawara vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird neben dem Saisonfinale auch den Auftakt in die neue Spielzeit verpassen.

Nach der frühen Roten Karte im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (0:1) sperrte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den japanischen Nationalspieler für zwei Spiele.

Damit fehlt er Werder am 34. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und zum Start in die neue Saison.

Bundesliga: Bleibt Sugawara bei Bremen?

Ob Sugawara die Sperre dann aber noch als Profi von Werder Bremen absitzt, ist offen. Der 25-Jährige ist noch bis zum 30. Juni vom FC Southampton ausgeliehen, seine Zukunft ist bislang nicht geklärt. Sugawara würde die Sperre im Falle eines Vereinswechsels zum neuen Klub mitnehmen.