Nächster Japaner: Freiburg holt Yamamoto aus Belgien

SID 27.05.2026 • 11:39 Uhr Der Mittelfeldspieler soll mit seiner Vielseitigkeit überzeugen.

Europa-League-Finalist SC Freiburg hat sich erneut mit einem Japaner verstärkt: Mittelfeldspieler Rihito Yamamoto wechselt vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum Breisgauer Fußball-Bundesligisten. Zur Ablösesumme und der Vertragslaufzeit machte der Sport-Club keine Angaben. In verschiedenen Medien wurde zuletzt über eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro für den 24-Jährigen spekuliert.

Im vergangenen Sommer verpflichteten die Freiburger Yamamotos Landsmann Yuito Suzuki, der sich bis zu seinem Schlüsselbeinbruch vor rund drei Wochen zum Leistungsträger entwickelt hatte und trotz seiner Verletzung in Japans WM-Aufgebot steht. „Die Bundesliga war ein großes Ziel von mir und natürlich habe ich mich mit Yuito über Freiburg unterhalten – und nur gute Dinge gehört“, sagte Yamamoto.