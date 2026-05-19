200.000€-Hammer: DFB-Star Lisanne Gräwe zu Union Berlin

SID 19.05.2026 • 11:33 Uhr Union Berlin verpflichtet Lisanne Gräwe. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt von einem Bundesliga-Konkurrenten.

Fußball-Nationalspielerin Lisanne Gräwe wechselt innerhalb der Bundesliga von Eintracht Frankfurt zu Union Berlin. Für die Mittelfeldspielerin sollen laut Medienberichten 200.000 Euro als Ablöse per Ausstiegsklausel fließen, Gräwes Vertrag in Frankfurt lief noch bis 2027. Nach Elisa Senß und Nicole Anyomi verliert die SGE die nächste Stammkraft, die zuletzt zum Kader der DFB-Auswahl gehörte.

„Mit Lisanne konnten wir eine deutsche A-Nationalspielerin für uns gewinnen, was uns sehr stolz macht. Sie ist in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt vorangegangen und wird unser Mittelfeld weiter verbessern“, sagte Unions Geschäftsführerin Jennifer Zietz über die Verpflichtung der 23-Jährigen.

Gräwe: „Freue mich sehr“

Seit ihrem Wechsel im Sommer 2023 aus Leverkusen kam Gräwe auf 95 Pflichtspiel-Einsätze für die Eintracht.