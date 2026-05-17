"Wertschätzendes Angebot" abgelehnt: Köln-Abschied fix

SID 17.05.2026 • 18:57 Uhr Der Abgang von Eric Martel hatte sich zuletzt bereits abgezeichnet. Ein "wertschätzendes Angebot" vom FC reichte nicht.

Mittelfeldspieler Eric Martel wird den 1. FC Köln nach vier Jahren im Sommer verlassen. Das gaben Klub und Spieler einen Tag nach dem Saisonabschluss bei Meister Bayern München (1:5) bekannt.

„Gestern war mein letztes Spiel im Trikot des 1. FC Köln, und ich möchte mich bei euch sowie bei allen Beteiligten des Vereins von Herzen für diese besondere Zeit bedanken“, schrieb Martel auf Instagram.

Köln: Martel lehnt „wertschätzendes Angebot“ ab

Der Abschied hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Martel kam 2022 von RB Leipzig, reifte in Köln zum Bundesliga-Profi und führte im vergangenen Sommer die U21-Nationalmannschaft in der Slowakei als Kapitän zur Vize-Europameisterschaft. Für den FC absolvierte der 24-Jährige 134 Pflichtspiele.

„Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.