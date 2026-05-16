FC Bayern: Neuer ausgewechselt

Christopher Mallmann 16.05.2026 • 17:10 Uhr Bayern-Keeper Manuel Neuer verlässt gegen den 1. FC Köln vorzeitig den Platz. Die genauen Gründe sind unklar.

Bayern-Keeper Manuel Neuer ist beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (5:1) vorzeitig ausgewechselt worden.

Trainer Vincent Kompany nahm den 40-Jährigen in der Mitte der zweiten Hälfte vom Platz und brachte stattdessen Jonas Urbig in die Partie (60.).

Nach seiner Auswechslung klatschte Neuer mit Kompany ab und verschwand anschließend mit Bayern-Arzt Dr. Peter Ueblacker in der Kabine. Warum Neuer ausgewechselt wurde, bleibt trotzdem unklar.

FC Bayern: Geplanter Wechsel?

„Geplanter Wechsel“, sagte zunächst Lothar Matthäus bei Sky. Und Kommentator Wolff-Christoph Fuss mutmaßte: „Kompany weiß, welche besondere Bedeutung das Spiel für Urbig hat.“

Nach Abpfiff kehrte Neuer auf den Rasen der Allianz Arena zurück und feierte mit seinen Kollegen.

Dem Vernehmen nach hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern-Keeper in den vorläufigen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft aufgenommen. Der 38-Jährige ist am Samstagabend zu Gast im ZDF-Sportstudio.