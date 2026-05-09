Werder-Kapitän attackiert Mitspieler!

SPORT1 09.05.2026 • 17:31 Uhr Werder Bremen hat den Klassenerhalt trotz einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim im Blick. Ärger gibt es aber trotzdem.

Das leichte Zittern geht vorerst weiter – auch nach dem vorletzten Saisonspiel kann Werder Bremen im Abstiegskampf der Bundesliga noch nicht endgültig aufatmen: Die Norddeutschen verloren am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim.

Theoretisch könnte Bremen somit am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz 16 zurückfallen – aber nur, falls Wolfsburg am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Meister Bayern München gewinnt.

Bazoumana Touré (26.) schoss das Tor für die Hoffenheimer, Werder agierte nach der frühen Roten Karte für Yukinari Sugawara (5.) in Unterzahl. Die TSG hat nach dem Heimsieg weiterhin die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Werder-Kapitän Friedl attackiert Mitspieler

Weil zeitgleich aber Stuttgart gegen Leverkusen gewann, ist Hoffenheim bei diesem Vorhaben am kommenden Samstag in Mönchengladbach auch vom Ergebnis des punktgleichen VfB abhängig, der das deutlich bessere Torverhältnis hat.

Trotz des möglichen Klassenerhalts herrschte bei Werders Kapitän Marco Friedl dicke Luft. Der Spielführer ging mit seiner eigenen Mannschaft hart ins Gericht.

„Absolut amateurhaft“ habe man sich beim Gegentor verhalten, erklärte Friedl bei DAZN. Über seine Mitspieler sagte er: „Ich weiß nicht wo sie rumträumen und was sie machen. Das stinkt extrem, dass du am 33. Spieltag durch so eine Scheiße ein Gegentor frisst.“

Schon kurz nach Anpfiff stand Werder auf wackligen Füßen: Sugawara trat Touré rücksichtslos in die Wade und sah nach Videobeweis von Schiedsrichter Sören Storks zurecht die Rote Karte (5.).

„Ungünstiger kannst du in ein Spiel nicht starten, ist logisch“, schimpfte Friedl: „Ich weiß, dass er es nicht mit Absicht wollte, niemals. Aber das war komplett unnötig, auch in der Situation.“

Werder hält in Unterzahl gut dagegen

In Unterzahl zog sich Werder bei gegnerischem Ballbesitz tief in die eigene Hälfte zurück, die TSG tat sich so zunächst schwer, Chancen herauszuspielen. Zur Mitte der ersten Hälfte hatten die Hausherren mehr als 60 Prozent Ballbesitz, wirkten in ihren Offensivaktionen aber nervös. So waren es schläfrige Bremer, die Hoffenheims Führung ermöglichten: Bei einer schnell ausgeführten TSG-Ecke war Werders Abwehr überhaupt nicht auf der Höhe, Touré bedankte sich.

Vor 28.128 Zuschauern versuchten die Norddeutschen dennoch, Nadelstiche zu setzen, Justin Njinmahs Versuch aus der Distanz geriet aber deutlich zu hoch (30.). Werder hielt mit neun Feldspielern insgesamt gut mit, Hoffenheim erspielte sich vor dem Pausenpfiff keine hochkarätigen Möglichkeiten mehr.