Pause für den Kapitän: RB beim Saisonfinale ohne Raum

SID 15.05.2026 • 09:55 Uhr RB Leipzig verzichtet beim letzten Bundesligaspiel auf David Raum. Dies hängt auch mit der WM im Sommer zusammen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss beim Saisonfinale ohne Nationalspieler David Raum auskommen. Wie Trainer Ole Werner am Freitag sagte, habe er sich dazu entschlossen, dem Kapitän der Sachsen „eine Pause zu geben“. Der Abwehrspieler fehlt somit am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg.

Die Entscheidung habe er aufgrund des Pensums von Raum „auf und neben dem Platz“ sowie mit Blick auf den WM-Sommer getroffen, führte Werner aus. „Er hätte sicherlich auf dem Platz gestanden, wenn es für uns noch um die vorrangigen Saisonziele gegangen wäre“, sagte der Coach: „Aber so profitiert er glaube ich von der Pause – damit auch wir und sicherlich auch die deutsche Nationalmannschaft.“

Bundesliga: Leipzig hat die Champions League bereits sicher

Mit den Leistenproblemen, die Raum Ende April ausgebremst hatten, hängt der Entschluss laut Werner nicht zusammen. „Reine Vorsichtsmaßnahme geht wahrscheinlich schon zu weit, es ist eine Steuerungsmaßnahme“, sagte der 38-Jährige. Hinter Raum liege einfach „ein extrem intensives Jahr“, erklärte Werner: „Da muss sich niemand Sorgen machen.“

Obwohl Werner seinen Kapitän in Freiburg schont und RB die Qualifikation für die Champions League bereits sicher ist, wollen die Leipziger das letzte Saisonspiel keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. „Wir fahren da hin, um das Spiel zu gewinnen und wir fahren da hin, um nach Möglichkeit noch den Punkterekord zu übertreffen“, betonte Werner. Die bisherige Bundesliga-Bestmarke der Leipziger liegt seit der Debütsaison 2016/17 bei 67 Punkten, derzeit steht RB bei 65 Zählern.