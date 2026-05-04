Polanski nach Gladbacher Klassenerhalt: "Extrem stolz"

Seine Gefühlswelt nach dem geglückten Klassenerhalt konnte Eugen Polanski nicht einordnen. „Ob da brutal viel Erleichterung ist, weiß ich nicht“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:0 (0:0) gegen Borussia Dortmund: „Der Glaube war definitiv da. Wir haben es uns erarbeitet, da bin ich extrem stolz auf die Mannschaft.“
Klassenerhalt: Gladbach-Coach stolz
Trainer Eugen Polanski lobte sein Team für ein "komplettes Spiel".
Polanski freut sich über den Klassenerhalt
© AFP/SID/INA FASSBENDER
Zwei Spieltage vor Schluss haben die Gladbacher nun Gewissheit, dass sie auch kommenden Jahr in der Fußball-Bundesliga spielen werden. Gegen den BVB verdienten sie sich den Sieg, weil sie „scharf, bissig und griffig waren“, wie auch Dortmunds Trainer Niko Kovac anerkennend analysierte.
„Wir haben ein komplettes Spiel gefordert und es auch geliefert bekommen. Wir haben einen ganz, ganz Großen geschlagen“, lobte Polanski: „Wir waren griffig und von der ersten bis zur letzten Minute unangenehm für den Gegner.“
Das war auch ein Verdienst des Trainers, dessen Idee, die Dortmunder auf den ganzen Platz in direkte Duelle zu verwickeln, aufging. Trotzdem „hat die Mannschaft gewonnen und nicht der Trainer“, betonte Polanski.