Polanski nach Gladbacher Klassenerhalt: "Extrem stolz"

SID 04.05.2026 • 05:26 Uhr Trainer Eugen Polanski lobte sein Team für ein "komplettes Spiel".

Seine Gefühlswelt nach dem geglückten Klassenerhalt konnte Eugen Polanski nicht einordnen. „Ob da brutal viel Erleichterung ist, weiß ich nicht“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:0 (0:0) gegen Borussia Dortmund: „Der Glaube war definitiv da. Wir haben es uns erarbeitet, da bin ich extrem stolz auf die Mannschaft.“

Zwei Spieltage vor Schluss haben die Gladbacher nun Gewissheit, dass sie auch kommenden Jahr in der Fußball-Bundesliga spielen werden. Gegen den BVB verdienten sie sich den Sieg, weil sie „scharf, bissig und griffig waren“, wie auch Dortmunds Trainer Niko Kovac anerkennend analysierte.

„Wir haben ein komplettes Spiel gefordert und es auch geliefert bekommen. Wir haben einen ganz, ganz Großen geschlagen“, lobte Polanski: „Wir waren griffig und von der ersten bis zur letzten Minute unangenehm für den Gegner.“