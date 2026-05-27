Polanski trainiert Gladbach auch in der kommenden Saison

SID 27.05.2026 • 19:01 Uhr Gladbachs Sportchef Rouven Schröder ist nach einer Saisonanalyse zu dem Schluss gekommen, mit Eugen Polanski in die kommende Saison zu gehen.

Spekulationen beendet: Nach einer Saisonanalyse beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist Trainer Eugen Polanski das Vertrauen für eine weitere Saison ausgesprochen worden. Die Entscheidung über das Festhalten an dem 40 Jahre alten Polanski gab Gladbachs Sportchef Rouven Schröder in einer Medienrunde am Mittwochabend bekannt. „Wir haben gemeinsam entschieden, mit Eugen als Cheftrainer weiterzumachen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es personelle Veränderungen geben muss – im Spielerkader, aber auch im Trainerteam“, sagte Schröder.

Zuvor hatte die Gladbacher Führungsriege um Schröder die Saison, die auf Tabellenplatz zwölf endete, in den vergangenen eineinhalb Wochen analysiert – mit einem positiven Ausgang für Ex-Profi Polanski. „Wir haben uns offen, schonungslos und selbstkritisch untereinander ausgetauscht. Wir wollten nichts beschönigen“, sagte Schröder: „Am Ende haben wir entschieden, die Dinge gemeinsam mit Eugen anzupacken.“ Der Verein wolle Polanski „die Möglichkeit geben, eine Vorbereitung zu haben, um seine Ideen umzusetzen“, so Schröder.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die Anzeichen für einen Verbleib verdichtet. Er freue sich in der kommenden Saison „extrem“ auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Tim Kleindienst und Robin Hack, hatte Polanski nach dem Saisonfinale gesagt. Ende September des vergangenen Jahres war Polanski am vierten Liga-Spieltag als Interimstrainer eingesprungen. Rund zwei Monate später folgte dann das erste Gladbacher Bekenntnis: Polanski stieg offiziell zum Cheftrainer auf und erhielt einen Vertrag bis 2028.

Und in der neuen Saison darf er sich auf Verstärkung freuen: Mit Mittelfeldmotor Enzo Leopold (Hannover 96), Torwart Daniel Batz (FSV Mainz 05) und Abwehrspieler David Herold (Karlsruher SC) wurden seit Saisonende Mitte Mai bereits drei Neuzugänge präsentiert.