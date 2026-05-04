Relegation das Ziel: Wolfsburg hofft auf zwei "Endspiele"

SID 04.05.2026 • 05:26 Uhr Der VfL Wolfsburg kämpft gegen den Abstieg, hat nun aber wieder größere Hoffnungen auf einen Verbleib in der Bundesliga.

Viel mehr als ein Bonusspiel ist es wohl nicht. „Wir spielen auch gegen die Bayern um drei Punkte“, sagte Mittelfeldspieler Patrick Wimmer mit Blick auf die kommende Partie des VfL Wolfsburg am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga: „Aber wichtig ist, dass wir mindestens 16. werden und dann noch zwei Endspiele haben.“

Mehr als diese beiden „Endspiele“ in der Relegation werden für die Niedersachsen im Kampf um den Klassenerhalt wohl kaum drin sein – trotz des 1:1 (0:0) beim SC Freiburg. Sechs Punkte Rückstand auf den Viertletzten Werder Bremen sind wohl kaum aufholbar. Immerhin darf sich der VfL aber wieder verstärkt Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen.

Durch das Remis kletterte Wolfsburg nach acht Runden am Stück als Vorletzter vorbei am FC St. Pauli auf den Relegationsrang. Die Wölfe sind punktgleich mit dem letzten Saisongegner aus Hamburg, haben aber die bessere Tordifferenz.

Hecking mit „gemischten Gefühlen“

„Wir müssen zufrieden sein, denn wir haben einen Platz gut gemacht“, sagte Wimmer bei DAZN. Fast wortgleich äußerte sich Stürmer Dzenan Pejcinovic im Anschluss an die Partie, in der erst Konstantinos Koulierakis (55.) für Wolfsburg, dann Philipp Lienhart für Freiburg (75.) traf: „Ich bin ehrlich gesagt zufrieden mit dem Punkt.“