Relegation: Wolfsburg klarer Favorit

SPORT1 20.05.2026 • 11:05 Uhr Die Geschichte zeigt: Der Erstligist ist in der Relegation zur Bundesliga der klare Favorit. Hoffen darf der SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg dennoch.

In der seit 2009 wieder eingeführten Relegation hat sich der Fußball-Bundesligist in 14 von 17 Duellen durchgesetzt – dies entspricht einer Quote von 82,35 Prozent. Und so geht auch der VfL Wolfsburg als klarer Favorit in die Duelle mit dem SC Paderborn.

Zum Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) reist die Wolfsburger Mannschaft von Trainer Dieter Hecking zum Zweitliga-Dritten nach Ostwestfalen.

Die Paderborner Vorbilder heißen: 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und Union Berlin. Alle drei Klubs setzten sich als Zweitligisten in der Relegation durch und schafften den Aufstieg in die Bundesliga.

Paderborn glaubt an Aufstieg

Der Blick in die Vergangenheit macht dem Außenseiter aber wenig Hoffnung. In den insgesamt 34 Relegationsspielen seit 2009 gab es nur sechs Siege der Zweitligisten: Der Club gewann 2009 gegen Cottbus 3:0 und 2:0, Düsseldorf siegte 2:1 gegen Hertha (2012/Rückspiel 2:2). Holstein Kiel (2021: 1:0 gegen Köln, Rückspiel 1:5), der Hamburger SV (2022: 1:0 gegen Hertha BSC, Rückspiel 0:2) und Fortuna Düsseldorf (2024: 3:0 gegen den VfL Bochum, Rückspiel 0:3, 5:6 i.E.) konnten nur die Hinspiele für sich entscheiden.

Trainer Ralf Kettemann zeigte sich vor der Partie dennoch selbstbewusst und wollte nicht von einem „Fußball-Märchen“ sprechen sollte sich der SCP entgegen aller Wahrscheinlichkeiten durchsetzen.