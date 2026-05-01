Riera teilt aus: Berichterstattung "totaler Bullshit"

SID 01.05.2026 • 15:13 Uhr Eintracht-Trainer Albert Riera lässt mit deutlichen Worten in Richtung der Presse aufhorchen. Gerüchte über Streit mit Stürmer Jonathan Burkardt dementiert er entschieden.

Trainer Albert Riera hat mit einer Schelte gegen die Berichterstattung im Umfeld von Eintracht Frankfurt aufhorchen lassen. Der Spanier bezeichnete Berichte, er habe eine Differenz mit Stürmer Jonathan Burkardt mehrfach als „totalen Bullshit“: „Was soll ich erklären? Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt“, pestete er vor dem Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr).

Die Bild hatte jüngst über einen angeblichen Konflikt zwischen Riera und Burkardt berichtet, es soll dabei unter anderem um schlechte Fitnesswerte des Angreifers gegangen sein. Riera sprach nun von einer Situation, „die bereits zwei Wochen zurückliegt“. Auf Nachfrage bezüglich der Situation wiegelte er ab und kritisierte: „Informiert euch besser. Wenn ihr euch nicht 100 Prozent sicher seid, schreibt es nicht.“

Riera pestet gegen Journalisten

Seinen Unmut über die seiner Schilderung nach falsche Berichterstattung tat Riera offen kund, beteuerte mehrfach, die Kommunikation sei intakt und die interne Stimmung toll. „Das ist keine Bar und kein Zirkus, das ist ein professioneller, ernsthafter Fußballverein. Vielleicht denkt ihr, es wäre eine Bar“, sagte er sichtlich erzürnt in Richtung der Journalisten: „Hier gibt es Gift im Umfeld. Nicht im Klub, hier haben wir eine tolle Beziehung, sprechen und arbeiten viel.“

Vor allem mache ihm Sorgen, was derartige Berichterstattung bei den Anhängern auslösen könnte. „Seid vorsichtig, wenn ihr etwas schreibt“, mahnte Riera: „Nicht wegen mir, nicht wegen euch – die treuen Fans, die den Klub lieben, verdienen es, die Wahrheit zu kennen.“ Einige Medien wollten „den Fans den Eindruck vermitteln, dass alles schlecht wäre. Es ist nichts schlecht“, sagte er.