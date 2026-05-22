„Riesiger Erfahrungsschatz“: Bayern holen Bender zur U17

SID 22.05.2026 • 13:21 Uhr Der frühere Nationalspieler trainiert ab der kommenden Saison die Münchner Junioren.

Der FC Bayern verbucht einen namhaften Neuzugang für seinen Campus. Der frühere Fußball-Nationalspieler Lars Bender übernimmt zur kommenden Saison die U17 des deutschen Rekordmeisters. Der bisherige U17-Chefcoach Leonhard Haas rückt dafür in die U19 auf.

Bender verfüge „über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet“, sagte Michael Wiesinger, der Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung der Bayern: „Dazu ist er ein richtig guter Typ, schon im ersten Gespräch mit uns haben wir seine Begeisterung für diese Aufgabe gespürt.“