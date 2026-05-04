Saison-Aus! Bittere Nachricht für Freiburg

SID 04.05.2026 • 15:00 Uhr Ein Schlüsselbeinbruch könnte den Japaner auch die WM-Teilnahme kosten.

Herber Schlag für den SC Freiburg: Der Fußball-Bundesligist muss in der entscheidenden Saisonphase auf Mittelfeldspieler Yuito Suzuki verzichten.

Der japanische Nationalspieler, der in den vergangenen Wochen zum Leistungsträger aufgestiegen ist, erlitt im Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (1:1) bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Lovro Majer einen Schlüsselbeinbruch und wurde bereits operiert.

Nach Schock für Freiburg: Fällt Suzuki auch bei der WM aus?

Wie lange der 24-Jährige ausfallen wird, ist offen. Die Teilnahme Suzukis an der bevorstehenden WM (11. Juni bis 19. Juli) erscheint aber unrealistisch.