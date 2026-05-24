Salihamidzic: Aus beim FC Bayern "war ein Schock"

Niklas Sagner 24.05.2026 • 16:53 Uhr Hasan Salihamidzics Zeit beim FC Bayern endete abrupt. Der 49-Jährige blickt im SPORT1 Doppelpass auf die schwierigen Tage von damals zurück.

Bayerns früherer Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat auf die turbulenten Tage seiner Freistellung beim deutschen Rekordmeister zurückgeblickt.

„Klar war das ein Schock, in dieser Zeit entlassen zu werden oder sich zu trennen. Die Vorzeichen waren überhaupt nicht da, das wurde im letzten Moment entschieden. Aber ich bin damals mitgefahren, weil ich Meister werden wollte, und das war das Wichtigste“, sagte der 49-Jährige am Sonntag im SPORT1 Doppelpass.

Salihamidzic hatte von seinem Bayern-Aus im Mai 2023 kurz vor dem Saisonfinale beim 1. FC Köln erfahren. Trotzdem reiste er mit der Mannschaft – und feierte die Meisterschaft.

Salihamidzic zeigt Größe

Salihamidzic selbst hegt aber keinen Groll gegen den deutschen Rekordmeister, im Gegenteil: „Ich bin ein großer Fan des FC Bayern. Ich habe hier die beste Zeit meines Lebens als Spieler verbracht, dann war ich sechs Jahre Sportdirektor und Vorstand. Diesem Klub kann man nicht böse sein. Man darf einfach nur danke sagen für das, was man als Spieler und als Verantwortlicher beim FC Bayern erleben durfte.”

Auch das Verhältnis mit den Bayern-Bossen soll sich wieder normalisiert haben, auch wenn es etwas länger gedauert hat, bis Salihamidzic das Aus beim deutschen Rekordmeister verkraftet hat.