Schalke löst Vertrag mit Ex-Kaderplaner Manga auf

SID 26.05.2026 • 19:52 Uhr Der 52-Jährige war im September entlassen worden. Laut Medienberichten kommt die Auflösung des Vertrags S04 teuer zu stehen.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat den Vertrag mit seinem ehemaligen Kaderplaner Ben Manga aufgelöst. Das teilte der Zweitliga-Meister am Dienstagabend nach „offenen und konstruktiven Gesprächen“ mit. Manga war im September 2025 entlassen worden, sein Vertrag lief noch bis 2028. Laut übereinstimmenden Medienberichten muss Schalke dem 52-Jährigen eine Abfindung in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro zahlen.

Man sei „gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nach dem erreichten Aufstieg der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Zusammenarbeit nach der Freistellung im Herbst 2025 auch formal zu beenden“, sagte Sportvorstand Frank Baumann, der Mangas Aufgaben interimsweise übernommen hatte, ehe im Januar Maximilian Lüftl als Nachfolger und Leiter Scouting und Transfers installiert wurde.

Manga, der als Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede maßgeblich für die sportliche Ausrichtung des Vereins verantwortlich war, habe „in einer sportlich wie wirtschaftlich herausfordernden Phase große Verantwortung übernommen, wichtige strukturelle Grundlagen geschaffen und dazu beigetragen, den Verein wieder auf Kurs zu bringen“, sagte Baumann. Gemeinsam mit seinem Team verantwortete er unter anderem die Transfers von Moussa Sylla, Loris Karius und Timo Becker sowie die Vertragsverlängerungen wichtiger Leistungsträger wie Aufstiegskapitän Kenan Karaman.