Schmidt nach Abstieg: „Habe Lust, Geschichte weiterzuschreiben“

SID 17.05.2026 • 05:47 Uhr Das Heidenheimer Trainer-Urgestein und Vereinsboss Holger Sanwald blicken mit Zuversicht nach vorne.

Heidenheims Vorstandsboss Holger Sanwald hat nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bei aller Trauer schon wieder den Blick nach vorne gerichtet. Es tue „unglaublich weh“, aber es gebe „keine Krisenstimmung. Wir haben einen Plan B. So schwer es jetzt auch fällt, aber ich weiß, dass dies auch eine Chance ist. Es sind schon viele Mannschaften abgestiegen, haben sich dann neu sortiert und sind zurückgekommen“, sagte der FCH-Boss nach dem 0:2 (0:2) gegen den FSV Mainz 05.

Man werde in der 2. Liga nach drei Jahren Bundesliga das „Bestmögliche geben, um eine tolle Mannschaft zusammenzustellen, im nächsten Jahr wieder für Furore zu sorgen und anzugreifen. Es ist eine Herausforderung, aber wir können uns darauf freuen, weil wir jetzt diesen Zusammenhalt so gespürt haben. Und auf dem lässt sich etwas Neues entwickeln“, ergänzte Sanwald.

Die Mannschaft und vor allem Trainer-Urgestein Frank Schmidt waren von den eigenen Fans trotz des Abstiegs minutenlang gefeiert worden. Deshalb blickte auch Schmidt, der beim FCH in seine 20. Saison gehen wird, zügig nach vorne. Er sei jemand, betonte der 52-Jährige bei Sky, „der versucht das ganz schnell abzuhaken und zu fragen: Wie machen wir eigentlich weiter? Das wird morgen, übermorgen schon passieren gemeinsam mit Holger Sanwald. Wir werden das Thema ganz schnell angehen“, sagte er.