Schockstarre im Stadion! Schlimme Bilder um HSV-Profi

Philipp Schmidt 02.05.2026 • 18:09 Uhr Nach einem unglücklichen Luftzweikampf sind die Sorgen um HSV-Profi Jordan Torunarigha groß. Das gesamte Stadion in Frankfurt bangt um den Verteidiger.

Durch eine 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV wachsen die Sorgen von Eintracht Frankfurt, in der kommenden Saison nicht international vertreten zu sein. Doch in der 80. Minute war all dies Nebensache und das gesamte Stadion bangte um HSV-Profi Jordan Torunarigha.

Nach einem Luftzweikampf mit Frankfurts Ansgar Knauff, in dem sich die Köpfe der beiden unglücklich trafen, ging Torunarigha zu Boden und blieb regungslos liegen. Sofort winkten Spieler beider Teams medizinische Hilfe herbei, auch betraten Rettungskräfte mit einer Trage das Feld.

Frankfurt-Fans applaudieren HSV-Profi

Es vergingen mehrere Minuten, ehe vorsichtig Entwarnung gegeben werden konnte. Torunarigha stand sichtlich benommen auf und verließ langsam und gestützt von zwei Betreuern den Rasen. Auf den Rängen brandete lautstarker Applaus auf, der HSV wechselte Yussuf Poulsen ein und brachte den wichtigen Sieg in der über zehnminütigen Nachspielzeit ins Ziel.