Schreckmoment! Alexander Nübel in Frankfurt fast von Rakete getroffen

Julius Schamburg 16.05.2026 • 17:05 Uhr Die Fans von Eintracht Frankfurt zünden im letzten Saisonspiel Pyrotechnik und schießen Raketen aus dem Block. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wird dabei gefährdet.

Gefährliche Szene um Alexander Nübel: Der Keeper des VfB Stuttgart wurde beim Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (LIVETICKER) beinahe von einer Rakete getroffen.

In der 28. Minute spielte Frankfurts Ritsu Doan einen Querpass im gegnerischen Sechzehner, der zu einer Ecke geklärt wurde.

Geschoss Richtung Nübel kam aus dem Frankfurt-Block

Währenddessen explodierte plötzlich ein Feuerwerkskörper – nur wenige Meter von Nübel entfernt. Auch Doan und Angelo Stiller wurden beinahe getroffen. Das Geschoss kam aus der Frankfurter Kurve.

„Man muss einfach probieren, das auszublenden. Das ist übertrieben schwer, wenn so nah neben deinem Ohr, neben deinem Gesicht etwas quasi in die Luft geht, explodiert“, sagte der momentan verletzte Frankfurter Nnamdi Collins in der Halbzeitpause bei Sky.

Nübel, Doan und Stiller schien die gefährliche Aktion nicht groß beeinträchtigt zu haben. Alle drei Akteure konnten die Partie fortsetzen.

Pyrotechnik und Nebel – Anpfiff verspätet sich

„Die Fans wollen Feuer machen. Dafür steht Frankfurt auch. Aber im Endeffekt soll keinem Spieler auf dem Platz etwas passieren. In solchen Situationen muss man aufpassen, dass dem Spieler nichts passiert“, mahnte Collins.

In der 72. Minute verursachte Nübel dann einen Elfmeter. Er kam nach einer Unsicherheit, die zu einem Ballverlust führte, gegen SGE-Stürmer Jonathan Burkardt zu spät. Burkardt verwandelte souverän zum zwischenzeitlichen 1:2.

Chema Andrés (10.) und Nikolas Nartey (45.+4) hatten zuvor für den VfB getroffen.