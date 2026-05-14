Schuster: "Gibt zunächst nichts anderes als Samstag"

SID 14.05.2026 • 15:38 Uhr Erst Leipzig schlagen, dann an Istanbul denken: Freiburgs Trainer Julian Schuster fordert klare Prioritäten.

Volle Konzentration auf das Liga-Finale, dann erst der Fokus auf das wichtigste Spiel der Klubgeschichte: Trainer Julian Schuster vom Europa-League-Finalisten SC Freiburg hat vor dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) klare Prioritäten von seiner Mannschaft gefordert.

„Natürlich ist es diese Woche eine besondere Herausforderung. Aber zunächst gibt es hier nichts anderes als das Spiel am Samstag“, sagte Schuster am Donnerstag, „wir wollen den siebten Platz, und dafür werden wir alles tun.“

Freiburg will in der Europa League Geschichte schreiben

Mit Blick auf das Endspiel der Europa League in Istanbul gegen Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) sprach Schuster dennoch von einer „besonderen Herausforderung“, die das letzte Ligaspiel vor diesem Hintergrund darstelle: „Wir haben es aber eigentlich über das ganze Jahr ordentlich hinbekommen, den guten Mix zu finden. Am Wochenende Bundesliga und unter der Woche Europa.“

Vor der möglichen Krönung in Istanbul hat Schuster allerdings eine große freudige Erwartung rund um den Klub wahrgenommen. „Diese Vorfreude zu sehen bei den Menschen, das ist schon sehr schön zu beobachten“, sagte der 41-Jährige.