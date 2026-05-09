Schweigeminute: Ergreifendes Gedenken in Leipzig

Moritz Pleßmann 09.05.2026 • 16:15 Uhr Vor der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli kommt es zu emotionalen Szenen. Beide Mannschaften gedenken der Opfer der Amokfahrt von Montag.

Leipzig gedenkt der Opfer der Leipziger Amokfahrt. Vor dem Anpfiff der Partie zwischen RB und dem FC St. Pauli (im LIVETICKER) hielten beide Mannschaften eine Gedenkminute ab. Die Spieler beider Teams trugen Trauerflor.

Auch die Fans beteiligten sich und drückten mit einem Banner ihre Anteilnahme aus. „Leipzig steht zusammen – in jeder noch so dunklen Stunde!“ war auf einem großen Transparent zu lesen.

„Unser Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und Angehörigen, den Verletzten sowie allen, die von dieser sinnlosen Tat betroffen sind – einer Tat, die wütend macht und viele von uns fassungslos zurücklässt“, sagte der Stadionsprecher und dankte „allen Rettungskräften und den zahlreichen Ersthelfern, die ohne zu zögern eingegriffen haben“. Seine Rede wurde von den Zuschauern mit Beifall bedacht, bevor Spieler und Fans schwiegen.

Am Montag war ein Mann mit seinem Auto in der Leipziger Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren und hatte zwei Menschen getötet sowie mehrere weitere verletzt.