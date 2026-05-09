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Schweigeminute: Ergreifendes Gedenken in Leipzig

Ergreifendes Gedenken in Leipzig

Vor der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli kommt es zu emotionalen Szenen. Beide Mannschaften gedenken der Opfer der Amokfahrt von Montag.
RB Leipzig kann am kommenden Bundesliga-Spieltag gegen den FC St. Pauli einen sicheren Startplatz in der Champions League klarmachen. Cheftrainer Ole Werner erklärt auf der Pressekonferenz, warum die Spiele im Mai zu seinen Lieblingsspielen der Saison zählen und driftet dabei in die Welt der Poesie ab.
Moritz Pleßmann
Vor der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli kommt es zu emotionalen Szenen. Beide Mannschaften gedenken der Opfer der Amokfahrt von Montag.

Leipzig gedenkt der Opfer der Leipziger Amokfahrt. Vor dem Anpfiff der Partie zwischen RB und dem FC St. Pauli (im LIVETICKER) hielten beide Mannschaften eine Gedenkminute ab. Die Spieler beider Teams trugen Trauerflor.

Auch die Fans beteiligten sich und drückten mit einem Banner ihre Anteilnahme aus. „Leipzig steht zusammen – in jeder noch so dunklen Stunde!“ war auf einem großen Transparent zu lesen.

„Unser Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und Angehörigen, den Verletzten sowie allen, die von dieser sinnlosen Tat betroffen sind – einer Tat, die wütend macht und viele von uns fassungslos zurücklässt“, sagte der Stadionsprecher und dankte „allen Rettungskräften und den zahlreichen Ersthelfern, die ohne zu zögern eingegriffen haben“. Seine Rede wurde von den Zuschauern mit Beifall bedacht, bevor Spieler und Fans schwiegen.

Am Montag war ein Mann mit seinem Auto in der Leipziger Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren und hatte zwei Menschen getötet sowie mehrere weitere verletzt.

Sportlich geht es für beide Mannschaften um viel: Während sich Leipzig endgültig die Qualifikation für die Champions League sichern will, benötigen die Gäste im Abstiegskampf dringend einen Sieg, um die Chance auf die Relegation zu wahren.

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