Schwerer Infekt: Reitz verpasst Gladbach-Abschied

SID 16.05.2026 • 13:59 Uhr Der Kapitän lässt sich im Krankenhaus behandeln.

Rocco Reitz verpasst seinen Abschied bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Der 23-Jährige befindet sich aufgrund eines schweren Infekts seit mehreren Tagen im Krankenhaus, um sich stationär behandeln zu lassen. Das teilten die Fohlen wenige Stunden vor dem letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim mit. Der Kapitän sei „aber auf dem Weg der Besserung“.

Mittelfeldspieler Reitz, der als Siebenjähriger zur Borussia kam, wechselt nach der Saison zu RB Leipzig. „Rocco hätte sich diesen Moment, die Verabschiedung im vollen Borussia-Park, aufgrund seiner Verdienste absolut verdient gehabt“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Er ist ein Spieler, der wirklich immer alles für unseren Klub und die Mannschaft gegeben hat. An dieser Stelle danken wir ihm für seinen großen Einsatz für Borussia.“