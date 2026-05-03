„Sehr gute Position“: Nübel gewinnt Duell gegen Baumann

SID 03.05.2026 • 06:38 Uhr Der VfB-Torwart betreibt Eigenwerbung im Kampf um den Platz im WM-Tor - im Gegensatz zu seinem Kontrahenten.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sieht seinen Torwart Alexander Nübel nach dem wilden 3:3 (1:2) am drittletzten Spieltag bei der TSG Hoffenheim in einer guten Ausgangslage im Kampf um den Platz im deutschen WM-Tor. Während Oliver Baumann im TSG-Gehäuse keinen guten Tag erwischte, hatte Nübel großen Anteil am glücklichen Punktgewinn der Schwaben.

„Alex hat unglaublich gehalten und uns den Punkt gerettet. Er hat sich in eine sehr gute Position für die WM gebracht“, kommentierte Wohlgemuth die Leistung seines 29 Jahre alten Torwarts, dessen Leihe von Bayern München am Saisonende nach drei Jahren endet.

Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sah einen „super aufgelegten“ Nübel: „Alex hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er sein kann. In einem Spiel wie diesem einen Punkt zu sichern, schadet sicher nicht bei Frage, wer bei der WM im Tor steht.“