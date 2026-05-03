Spieler des Tages: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

SID 03.05.2026 • 10:57 Uhr Der Tscheche schießt Leverkusen zum Sieg gegen Leipzig und wird im Saisonendspurt zum Trumpf.

Patrik Schick ließ es ruhig angehen. Seine Drei-Tore-Show gegen RB Leipzig feiere er „vielleicht mit einem guten Abendessen“, sagte der Matchwinner von Bayer Leverkusen, „sonst aber nicht viel“. Schick richtete den Blick lieber schon auf die kommenden Aufgaben, schließlich ist Bayer als Tabellenvierter im Kampf um die Champions League dank des tschechischen Nationalstürmers plötzlich in einer guten Position – aber noch nicht am Ziel.

Es sei nun „alles offen“, sagte Schick nach dem wichtigen 4:1 (2:0)-Sieg gegen RB Leipzig, „wir geben das Maximum“. Das gilt für Schick selbst schon seit Wochen. Der 30-Jährige wird im Saisonendspurt zum Trumpf, neun Tore in den vergangenen sechs Bundesligaspielen übertrifft niemand. Schon beim 2:1-Derbysieg in Köln war er in der Vorwoche zum Matchwinner avanciert – und nach seinem 100. Pflichtspieltreffer für Bayer gefeiert worden.

Nun steht er schon bei 103. „Wenn es immer so laufen würde mit drei Toren in einem Spiel – dann wäre ich schon bei 400“, sagte Schick mit einem Lächeln: „Ich bin sehr stolz darauf, was ich für Leverkusen geleistet habe.“