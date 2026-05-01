FC Bayern: Lennart Karl? "Ich bleibe noch vorsichtig mit seiner Situation"

Philipp Heinemann 01.05.2026 • 10:31 Uhr Der FC Bayern muss womöglich auch im zweiten Spiel gegen PSG auf Lennart Karl verzichten. Trainer Vincent Kompany verrät auch den Stand bei Alphonso Davies.

Der FC Bayern muss womöglich auch beim Rückspiel gegen Paris Saint-Germain auf Lennart Karl verzichten. Anders als der zuletzt ebenfalls angeschlagene Tom Bischof werde dieser wohl auch beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht zum Kader gehören.

„Ich hoffe, dass Tom Bischof morgen dabei ist“, sagte Trainer Vincent Kompany: „Karl eher nicht morgen, aber es gibt noch eine Möglichkeit in Richtung Paris. Ich bleibe noch vorsichtig mit seiner Situation. Er wird irgendwann selber spüren, ob er bereit ist. Hoffentlich, vielleicht.“

Kompany: Karl muss erst lernen, mit Verletzungen umzugehen

Jungen Spielern müsse man manchmal erst beibringen, mit Verletzungen vernünftig umzugehen: „Lenny ist jetzt in dieser Phase, er war noch nie verletzt. Es ist jetzt seine erste Verletzung.“

Ein erfahrener Spieler kenne seinen Körper und wisse, „wann er an diese Grenze gehen kann und wann nicht. Lenny wird alles dafür tun, damit er gegen PSG dabei ist. Wir brauchen alle und das würde uns sehr helfen. Aber wir müssen respektieren, wie ein Körper funktioniert.“

Davies wohl gegen PSG wieder mit von der Partie

Alphonso Davies soll derweil für das Rückspiel gegen Paris mit von der Partie sein, nachdem er beim 4:5 im ersten Duell zur Halbzeit ausgewechselt werden musste.