Starke TV-Quote bei Wolfsburg-Abstieg

SID 26.05.2026 • 09:53 Uhr Der Abstieg des VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert. Insgesamt schalteten 9,8 Millionen Menschen beim Relegations-Rückspiel ein.

Das Rückspiel in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert.

Wie der Sender mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 9,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die Partie. Gleichzeitig erzielte Sat.1 einen Marktanteil von 25,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.