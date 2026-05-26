Das Rückspiel in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert.
Starke TV-Quote bei Wolfsburg-Abstieg
Der Abstieg des VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert. Insgesamt schalteten 9,8 Millionen Menschen beim Relegations-Rückspiel ein.
Wie der Sender mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 9,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die Partie. Gleichzeitig erzielte Sat.1 einen Marktanteil von 25,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.
Paderborn ist durch den 2:1-Erfolg nach Verlängerung zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, Wolfsburg stieg erstmals nach 29 Jahren aus dem Oberhaus ab.