Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Starke TV-Quote bei Wolfsburg-Abstieg

Starke TV-Quote bei Wolfsburg-Abstieg

Der Abstieg des VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert. Insgesamt schalteten 9,8 Millionen Menschen beim Relegations-Rückspiel ein.
Der VfL Wolfsburg steigt zum ersten Mal seit 29 Jahren aus der Bundesliga ab. Die Fans sind zutiefst erschüttert.
SID
Der Abstieg des VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert. Insgesamt schalteten 9,8 Millionen Menschen beim Relegations-Rückspiel ein.

Das Rückspiel in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert.

Wie der Sender mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 9,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die Partie. Gleichzeitig erzielte Sat.1 einen Marktanteil von 25,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Paderborn ist durch den 2:1-Erfolg nach Verlängerung zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, Wolfsburg stieg erstmals nach 29 Jahren aus dem Oberhaus ab.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite