VfB Stuttgart holt Spieler von der Konkurrenz

SID 25.05.2026 • 10:51 Uhr Bei den Schwaben erhält Hoffenheims Mittelfeldspieler Grischa Prömel einen Vertrag bis 2029.

DFB-Pokalfinalist VfB Stuttgart hat Mittelfeldspieler Grischa Prömel verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der 31 Jahre alte gebürtige Stuttgarter vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim zu den Schwaben. Beim Champions-League-Teilnehmer erhält er einen Vertrag bis 2029.

„Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin“, sagte Prömel: „Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen.“

Stuttgart verpflichtet Prömel

Prömel war im Sommer 2022 von Union Berlin zur TSG Hoffenheim gewechselt. In insgesamt 150 Bundesligaeinsätzen für die beiden Vereine erzielte er 23 Tore.