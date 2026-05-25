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VfB Stuttgart holt Spieler von der Konkurrenz

VfB tütet Transfer ein

Bei den Schwaben erhält Hoffenheims Mittelfeldspieler Grischa Prömel einen Vertrag bis 2029.
Trainer Sebastian Hoeneß wird beim VfB Stuttgart immer erfolgreicher. Nun winken die Champions League und der DFB-Pokal-Triumph in einer Saison. Die Gerüchte um Bayern, Real und Co. nehmen zu - genauso wie die Lobhudeleien von verschiedensten Seiten, sogar von der Konkurrenz.
SID
Bei den Schwaben erhält Hoffenheims Mittelfeldspieler Grischa Prömel einen Vertrag bis 2029.

DFB-Pokalfinalist VfB Stuttgart hat Mittelfeldspieler Grischa Prömel verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der 31 Jahre alte gebürtige Stuttgarter vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim zu den Schwaben. Beim Champions-League-Teilnehmer erhält er einen Vertrag bis 2029.

„Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin“, sagte Prömel: „Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen.“

Stuttgart verpflichtet Prömel

Prömel war im Sommer 2022 von Union Berlin zur TSG Hoffenheim gewechselt. In insgesamt 150 Bundesligaeinsätzen für die beiden Vereine erzielte er 23 Tore.

Internationale Erfahrung hat Prömel bereits bei Union gesammelt, als er mit den Berlinern in der Saison 2021/2022 in der Conference League spielte. In der kommenden Saison wird er mit dem VfB in der Königsklasse auflaufen.

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