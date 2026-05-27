Supercup: Bayern gegen den BVB in Dortmund

SID 27.05.2026 • 10:36 Uhr Da die Bayern beide nationale Titel geholt haben, treffen die Münchner auf den Vizemeister.

Den „Klassiker“ gibt es in der kommenden Saison schon eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga: Double-Gewinner und Titelverteidiger Bayern München trifft am 22. August im Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund. Die nach Franz Beckenbauer benannte Partie wird in Dortmund ausgetragen (20.30 Uhr) und von Sat.1 sowie Sky übertragen. Den Beschluss des Präsidiums gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt.

Da die Bayern in der abgelaufenen Spielzeit beide nationale Titel gewonnen haben, darf der Vizemeister anstatt des Pokalsiegers im Supercup antreten. Das Duell zwischen den Münchnern und dem BVB im Supercup hatte es zuletzt 2021 gegeben. Die Begegnung wird laut DFL „in der Regel in rund 200 FIFA-Mitgliedsländer übertragen“.