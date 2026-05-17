Torwart im „Jahrhundertspiel“: Frankfurt trauert um Loy

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um den ehemaligen Torwart Egon Loy. Wie der Verein mitteilte, verstarb Loy am 15. Mai, einen Tag nach seinem 95. Geburtstag. „Die Eintracht-Familie trauert um einen engen Freund und ein Vorbild für Generationen von Fußballern“, sagte Präsident Mathias Beck in einer Mitteilung.

Loy, der wegen seiner meist schwarzen Trikots den Spitznamen „Schwarzer Panther“ trug, spielte von 1954 bis 1967 für Frankfurt und absolvierte insgesamt 349 Pflichtspiele. Unter anderen hütete er beim Finale des Europapokals der Landesmeister 1960 gegen Real Madrid, das häufig als „Jahrhundertspiel“ bezeichnet wird und mit 7:3 an Real ging, das Tor. 1959 wurde er mit der Eintracht deutscher Meister und stand auch beim ersten Bundesligaspiel im Jahr 1963 zwischen den Pfosten.