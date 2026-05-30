Transfers: Rückkehr zu Schalke 04? Das denkt Julian Draxler

Stefan Kumberger , Felix Kunkel 30.05.2026 • 14:55 Uhr Julian Draxler äußert sich bei SPORT1 zu seiner Zukunft – und bezieht auch zu einer potenziellen Rückkehr zum FC Schalke 04 Stellung.

Julian Draxler hat die Möglichkeit einer zukünftigen Rückkehr zum FC Schalke 04 offen gelassen.

„Ob ich das Schalke-Trikot noch mal anziehe in der Arena, kann ich heute nicht sagen“, erklärte der ehemalige Nationalspieler im exklusiven SPORT1-Interview. „Bei mir hat sich auch niemand gemeldet, also gibt es auch nichts, worüber ich nachdenken müsste.“

Julian Draxler hat Schalke 04 im Blick

Der Schalker Aufstieg in die Bundesliga freue ihn „riesig“ für den Verein. „Die vergangene Saison hat als Fan extrem Spaß gemacht“, sagte Draxler, der nach eigenen Angaben fast jedes Spiel schaue.

Er hoffe, dass die Königsblauen auf dieser Euphorie „aufbauen und sich wieder step by step in der ersten Liga etablieren“ können.

Transfer? Das sagt Draxler über seine Zukunft

Draxler, der neben Schalke auch für Wolfsburg, Paris Saint-Germain und Benfica spielte, läuft seit September 2023 in Katar für Al-Ahli SC auf. Ans Aufhören denkt der 32-Jährige noch nicht.

„Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bis 2028, ich fühle mich wohl und genieße meine Zeit in Katar wirklich sehr. Fußballspielen macht mir nach wie vor Spaß und mein Körper spielt noch sehr gut mit“, betonte der Offensivspieler.

Für die Zeit nach der Karriere habe er aber schon einiges im Kopf. Neben seinen unternehmerischen Aktivitäten würde Draxler „gerne weiter im Fußball arbeiten“. Die genaue Funktion sei noch unklar, meinte der Ex-Nationalspieler und schob hinterher: „Im Management bei einem Klub zu arbeiten, könnte ich mir jedoch gut vorstellen.“