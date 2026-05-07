Wütende Bayern nach CL-Aus? Gegner hat Respekt

SID 07.05.2026 • 16:36 Uhr Nach dem Aus der Münchner in der Champions League geht es am Samstag zum VfL Wolfsburg - dessen Trainer glaubt nicht an einen Knick beim Rekordmeister.

Trotz des Ausscheidens von Bayern München in der Champions League rechnet Dieter Hecking im anstehenden Bundesliga-Duell mit einem starken Fußball-Rekordmeister. „Nichtsdestotrotz könnte ich erahnen, wie Vincent Kompany über das Spiel denkt: ‚Gerade jetzt müssen wir zeigen, dass wir wieder als starke Mannschaft aufstehen.‘ Deswegen erwarte ich keine wütenden Bayern, aber eine Top-Mannschaft“, sagte der Coach des VfL Wolfsburg.

Die Bayern hatten am Mittwoch durch das 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain das Endspiel der Königsklasse verpasst, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sind sie in Wolfsburg gefordert. An einen Qualitätsabfall durch eine etwaige Rotation von Bayern-Trainer Kompany glaubt Hecking nicht: „Ich glaube, dass die B- und C-Elf – wenn man das bei deren Kader überhaupt so titulieren darf – uns von der Qualität her auch helfen würde. Ich würde auch die B- und C-Spieler nehmen.“

Allzu viele Anleihen aus dem Pariser Spiel wird Hecking für seinen Plan gegen die Bayern wohl nicht mitnehmen. „Wir haben nicht die Möglichkeiten, wie Paris sie hat. Wir müssen unsere Möglichkeiten bestmöglich auf den Platz bringen“, sagte der 61-Jährige: „Und dann sehen wir, wozu es reichen kann. Wir sollten uns auch nicht nur hinten reinstellen und schauen, dass wir über die Runden kommen. Das wird nicht gelingen.“