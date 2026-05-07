Wütende Bayern nach CL-Aus? Gegner hat Respekt

Trotz des Ausscheidens von Bayern München in der Champions League rechnet Dieter Hecking im anstehenden Bundesliga-Duell mit einem starken Fußball-Rekordmeister. „Nichtsdestotrotz könnte ich erahnen, wie Vincent Kompany über das Spiel denkt: ‚Gerade jetzt müssen wir zeigen, dass wir wieder als starke Mannschaft aufstehen.‘ Deswegen erwarte ich keine wütenden Bayern, aber eine Top-Mannschaft“, sagte der Coach des VfL Wolfsburg.
Wütende Bayern? Gegner hat Respekt
Die Bayern hatten am Mittwoch durch das 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain das Endspiel der Königsklasse verpasst, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sind sie in Wolfsburg gefordert. An einen Qualitätsabfall durch eine etwaige Rotation von Bayern-Trainer Kompany glaubt Hecking nicht: „Ich glaube, dass die B- und C-Elf – wenn man das bei deren Kader überhaupt so titulieren darf – uns von der Qualität her auch helfen würde. Ich würde auch die B- und C-Spieler nehmen.“
Allzu viele Anleihen aus dem Pariser Spiel wird Hecking für seinen Plan gegen die Bayern wohl nicht mitnehmen. „Wir haben nicht die Möglichkeiten, wie Paris sie hat. Wir müssen unsere Möglichkeiten bestmöglich auf den Platz bringen“, sagte der 61-Jährige: „Und dann sehen wir, wozu es reichen kann. Wir sollten uns auch nicht nur hinten reinstellen und schauen, dass wir über die Runden kommen. Das wird nicht gelingen.“
Zwei Spieltage vor Schluss liegt Wolfsburg in der Tabelle mit 26 Punkten auf Relegationsrang 16 – punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wir sind 16., ja, aber gewonnen ist noch nichts“, sagte Hecking, der mit dem VfL am 16. Mai zum Saisonfinale ausgerechnet auf St. Pauli antritt. „Es kann in diesen beiden Spielen noch alles möglich sein. Es sollten keine zwei Niederlagen sein, weil du dann abgestiegen bist“, sagte er.