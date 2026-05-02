TSG Hoffenheim: Entscheidung bei Kramaric gefallen

SPORT1 02.05.2026 • 15:35 Uhr Hoffenheim-Rekordtorschütze Andrej Kramaric bleibt den Kraichgauern treu. Seine Verlängerung feiert er mit einem Blitztor.

Altstar Andrej Kramaric bleibt der TSG Hoffenheim treu. Der 34-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten aus dem Kraichgau verlängert.

Das gab Kramaric am Samstag vor dem Punktspiel gegen den VfB Stuttgart (JETZT IM LIVETICKER) per kurzer Videobotschaft bekannt. Zur Laufzeit machten die Hoffenheimer keine Angaben.

Der Kroate bedankte sich umgehend für die Verlängerung und brachte die Hoffenheimer in der achten Minute in Führung.

Kramaric: „Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet“

Kramaric trägt seit über zehn Jahren das TSG-Trikot, er ist der Rekordtorschütze des Klubs. Das erklärte Ziel des Vize-Weltmeisters von 2018 ist eine erneute Teilnahme mit den Hoffenheimern an der Champions League – zum zweiten Mal nach der Saison 2018/19.

„Ich bin sehr stolz darauf, auch in Zukunft das TSG-Trikot tragen zu können. Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet. Ich fühle mich hier extrem wohl, der Klub und die Region sind längst zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin glücklich, dass diese besondere Beziehung weitergeht“, sagte Kramaric: „Ich fühle mich topfit und freue mich ganz besonders darauf, mit der TSG wieder international antreten zu können.“