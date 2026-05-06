Wegen Doppelpass-Aussage: Uli Hoeneß stichelt gegen "schlauen Mario"

SPORT1 06.05.2026 • 15:18 Uhr Bayern-Patron Uli Hoeneß schwärmt von Offensivstar Michael Olise - und widerspricht süffisant dem Doppelpass-Urteil des "schlauen" Mario Basler.

Uli Hoeneß hat Bayern Münchens Offensivstar Michael Olise in den höchsten Tönen gelobt. Dabei griff der Ehrenpräsident des Rekordmeisters eine These aus dem SPORT1-Doppelpass auf – und widersprach in diesem Zusammenhang SPORT1-Experte Mario Basler.

„Michael Olise – seine unglaubliche Technik, seine Laufbereitschaft und vor allem seine Präzision im Abschluss sind außergewöhnlich“, erklärte Hoeneß bei DAZN. Dabei reagierte der 74-Jährige auf eine Aussage von Basler im Doppelpass: „Da sagte ‚der schlaue Mario‘, den ich auch kenne, man könne das verhindern. Nein, das kann man nicht verhindern.“

Hoeneß adelt Olise: „Technisch einfach zu stark“

Zur Begründung führte Hoeneß aus, Olise sei „technisch einfach zu stark“. Der Flügelspieler erwische „immer den richtigen Moment“ und warte, „bis der Gegenspieler auf dem falschen Bein steht oder sein Gewicht falsch verlagert hat – und dann ist er weg“.

Für Hoeneß ist dabei besonders auffällig: „Er braucht kaum Zeit, um den Abschluss zu suchen. Das ist ungewöhnlich.“

Hoeneß mit Robben-Vergleich

Olise wird in den vergangenen Monaten immer wieder mit Ex-Bayern-Star Arjen Robben verglichen – auch Robben selbst hatte dazu zuletzt betont, man müsse „aufpassen mit Vergleichen“.

Hoeneß ging dennoch in die Richtung, setzte aber einen eigenen Akzent: „Arjen war in dieser Hinsicht ähnlich, aber ich finde, Michael hat bei seinem unwiderstehlichen Schuss mit dem linken Bein ins obere linke Eck sogar noch mehr Präzision.“

Basler hatte im Doppelpass am Sonntag Olises Fähigkeiten ebenfalls entsprechend gewürdigt. Dennoch sprach er die Verteidiger nicht von jeglicher Schuld frei.

Basler über Olise: „Das sollte man langsam wissen“

„Das sollte man langsam wissen, dass er einen sehr guten rechten Fuß hat“, sagte Basler. „Es ist schwer zu verteidigen, das weiß ich“, räumte der Ex-Profi ein. Aber: „Von zehn Mal geht er neun Mal nach innen mit dem linken Fuß. Dann muss ich ihn so stellen, dass er über seinen rechten kommt.“