Union verlängert mit Ersatztorhüter Klaus

SID 16.05.2026 • 12:45 Uhr Der Vertreter von Stammkeeper Frederik Rönnow, Carl Klaus, wird mit einem neuen Vertrag belohnt.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Torhüter Carl Klaus verlängert. Das gab der Hauptstadt-Klub am Samstagmorgen vor dem letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg bekannt. Der 32-Jährige steht derzeit als Vertreter des verletzten Stammkeepers Frederik Rönnow im Tor der Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta.

Die Vertragsdauer teilte Union wie gewohnt nicht mit. Für Klaus sei die Verlängerung „etwas Historisches“ und ein „Lebenstraum“. Der Ersatztorhüter war im Sommer 2024 vom 1. FC Nürnberg nach Köpenick gewechselt.