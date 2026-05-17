Hjulmand vor dem Aus? Rolfes weicht Frage aus

SID 17.05.2026 • 06:12 Uhr In Leverkusen steht die große Saisonanalyse an. Vieles deutet auf einen Abschied des Trainers hin.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat inmitten der Debatte um seine Zukunft zumindest etwas Unterstützung aus der Mannschaft erhalten. „Ich würde gerne mit ihm weitermachen“, sagte Torhüter Mark Flekken, er schränkte jedoch ein, dass er dabei nur über seine eigene Beziehung zum Trainer sprechen könne: „Ich komme super mit ihm klar. Ich bin zufrieden.“ Laut kicker soll es aber einen größeren Anteil an frustrierten Profis im Kader geben.

Sportchef Simon Rolfes wich der Trainerfrage nach dem 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV und dem Verpassen der Champions League aus. „Kasper hat einen Vertrag, deswegen müsste ich was verkünden, wenn es etwas anderes gäbe“, sagte der Ex-Profi. Auf die Frage, wann es Klarheit auf der Trainerposition geben solle, antwortete er: „Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich Klarheit haben.“

Flekken stellt sich hinter Hjulmand

Flekken brach eine Lanze für den Dänen, der im Sommer nach dem Chaosstart für Erik ten Hag übernommen hatte. Hjulmand sei in einer Situation dazugekommen, „die einfach kacke war“, sagte Flekken. Er sei sich sicher, dass es auch mit dem aktuellen Trainer „vorwärts“ gehe, sollte dieser eine komplette Sommervorbereitung erhalten, aber: „Wenn die Verantwortlichen sich für etwas Neues entscheiden, dann ziehen wir da auch mit. Die Entscheidung liegt nicht bei mir.“