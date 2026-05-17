Verpasstes Ziel: Krösche „enttäuscht über die ganze Saison“

SID 17.05.2026 • 05:46 Uhr Der Sportvorstand der Eintracht zieht nach dem Saisonfinale ein ernüchterndes Fazit. Zur Trainerfrage schweigt er weiter.

Sportvorstand Markus Krösche hat nach dem verpassten Europapokaleinzug ein ernüchterndes Fazit der Saison von Eintracht Frankfurt gezogen. „Wir sind natürlich schon enttäuscht über die ganze Saison. Unser Ziel war es, international zu spielen. Das haben wir nicht erreicht“, sagte Krösche nach dem abschließenden 2:2 (0:2) gegen den VfB Stuttgart.

Auch ein Sieg hätte allerdings nicht mehr gereicht, weil gleichzeitig Europa-League-Finalist SC Freiburg zu Hause RB Leipzig mit 4:1 abfertigte. Die SGE habe das Ziel Europacup „nicht heute verspielt“, sagte Krösche. Die Mannschaft zeigte in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart eine gute Reaktion, „aber wir haben über die letzten Wochen und Monate nicht unsere Qualität auf den Platz bekommen, waren nicht stabil genug sondern schwankend in unseren Leistungen“.

Zur Zukunft von Trainer Albert Riera hielt sich Krösche weiter bedeckt. Dass der Spanier kommende Saison nicht mehr bei der Eintracht an der Seitenlinie stehen wird, scheint sicher zu sein. „Wir lassen das heute erstmal sacken und werden dann natürlich in die Analyse gehen. Dann schauen wir mal, wie wir das angehen“, meinte Krösche.