Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Außenverteidiger David Herold verpflichtet.
Gladbach verpflichtet KSC-Youngster
Borussia Mönchengladbach macht den nächsten Transfer offiziell. David Herold kommt aus der 2. Bundesliga.
David Herold wechselt aus Karlsruhe nach Mönchengladbach
© IMAGO/speedshot
Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC nach Mönchengladbach und erhält einen Vertrag bis 2030. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit.
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Gladbach hofft auf Entwicklungspotenzial
Herold sei ein „junger, deutscher Spieler, der sich gut entwickelt hat, der aber auch hungrig und entwicklungswillig ist, noch weiteres Potenzial hat“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Er punktet durch ein hohes Laufvolumen und Offensivdrang sowie einen sehr offenen Charakter.“
Herold spielte seit Beginn der Saison 2023/24 für den KSC. Er absolvierte 95 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und elf Treffer auflegte.