VfB Stuttgart verlängert mit Nartey

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Mittelfeldspieler Nikolas Nartey.
Stuttgart verlängert mit Nartey
Der DFB-Pokalsieger verkündete am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 26-Jährigen bis zum 30. Juni 2028. Der Däne, der in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze kommt, ist bereits seit 2019 im Verein.
Nartey: „Beim VfB fühle ich mich sehr wohl“
„Der Weg von Nikolas Nartey beim VfB war bekanntermaßen lange Zeit verletzungsbedingt alles andere als leicht. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Niko in den vergangenen Monaten zu einem stabilen und wichtigen Faktor innerhalb unserer Mannschaft entwickelt hat“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Niko kann auf verschiedenen Positionen wichtige Impulse für unser Spiel liefern, deshalb war für uns die erneute Vertragsverlängerung folgerichtig.“
Auch Nartey freut sich auf die weitere Zukunft in Stuttgart: „Beim VfB fühle ich mich sehr wohl. Hier passt sehr viel zusammen: Ich darf Teil einer starken Mannschaft sein, ich werde von einem hervorragenden Trainer-Team gecoacht, das die Weiterentwicklung von uns als Mannschaft sowie von jedem einzelnen Spieler im Blick hat – und ich erlebe immer wieder, welche Power und welche Unterstützung uns die VfB-Fans entgegenbringen.“