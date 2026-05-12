Virus-Alarm bei St. Pauli vor dem "Endspiel"

SID 12.05.2026 • 14:00 Uhr Die Personalsorgen beim FC St. Pauli wachsen ausgerechnet vor dem Abstiegs-Showdown gegen den VfL Wolfsburg weiter an. Eine Krankeitswelle verschäft die ohnehin angespannte Lage.

Wegen eines grassierenden Magen-Darm-Virus fehlten am Dienstag beim Training mit Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth und Louis Oppie vier Hoffnungsträger für den Showdown am letzten Spieltag.

Bei Smith soll es sich nach Klubangaben immerhin nur um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Ob der Schwede im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen kann, ist allerdings noch unklar. Darüber hinaus nahm Kapitän Jackson Irvine wie zuletzt in den vergangenen Wochen aus Gründen der Belastungssteuerung nicht an der Einheit teil.

Personalsorgen bei St. Pauli schon länger groß

St. Pauli war bereits rund um das Spiel zuletzt bei RB Leipzig (1:2) von einem Magen-Darm-Virus heimgesucht worden, Trainer Alexander Blessin hatte danach für die Woche vor dem Saisonfinale angekündigt: „Wir müssen die Erkrankten separieren und gucken, dass sich keine weiteren Spieler anstecken.“

Immerhin kehrte Adam Dzwigala, der in Leipzig ausgefallen war, auf den Trainingsplatz zurück. In Manolis Saliakas, Karol Mets (Muskelblessuren) sowie James Sands (Operation am Sprunggelenk) und Mathias Pereira Lage (Kreuzbandriss) fallen vier potenzielle Stammspieler gegen Wolfsburg sicher aus.