Vor Bayern-Spiel: Aytekin gibt tränenreiches Interview

Conrad Fröhlich 16.05.2026 • 16:17 Uhr Vor seinem letzten Bundesliga-Spiel übermannen Deniz Aytekin die Emotionen. Im Pre-Match-Interview kann sich der Schiedsrichter die Tränen nicht verkneifen.

Im Vorfeld seines letzten Bundesligaspiels (FC Bayern vs. 1. FC Köln im Liveticker) trat Schiedsrichter Deniz Aytekin ans Mikrofon, um vor dieser ganz besonderen Partie noch ein paar Worte zu verlieren. Leichter gesagt als getan in dieser Situation. Der 47-Jährige rang nach Worten, Tränen liefen ihm übers Gesicht.

„Es ist echt schwer, gerade wegen der Familie. Das ist echt schwer“, stammelte Aytekin, bevor Sky-Experte Lothar Matthäus dem Unparteiischen zur Seite sprang, um das Wort zu ergreifen. Der Ex-Weltfußballer lobte Aytekin für seine Karriere, bedankte sich bei ihm und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Jan-Christian Dreesen, der ebenfalls Teil des Gesprächs war, ergriff auch die Gelegenheit, um sich bei Aytekin zu bedanken.

Der Vorstandsvorsitzende der Bayern überreichte dem Franken einen Blumenstrauß und ein kleines Präsent im Namen des FC Bayern. Dafür bedankte sich Aytekin und setzte seine Spielvorbereitung fort. Die Szenerie ereignete sich rund 20 Minuten vor dem Anpfiff in der Allianz Arena.

Aytekin: „Ich habe noch ein paar Minuten, das kriege ich hin“

Sorgen, dass Aytekins Emotionen vor Anpfiff Einfluss auf das Spielgeschehen haben könnten, sollten sich die Zuschauer und Akteure des Spiels nicht machen. „Ich habe noch ein paar Minuten, das kriege ich hin, “ meinte der Schiedsrichter knapp.