Vuskovics emotionale Liebesbotschaft an den HSV hat bittere Note

Johannes Vehren 10.05.2026 • 18:33 Uhr HSV-Star Luka Vuskovic erzielt bei seiner Startelf-Rückkehr gegen den SC Freiburg sein sechstes Bundesliga-Tor und führt sein Team zum Sieg. Der Leihspieler wird nach Abpfiff emotional und geht von einem Abschied aus Hamburg aus.

Emotionale Szenen nach dem 3:2-Heimsieg des Hamburger SV gegen den SC Freiburg! Luka Vuskovic wurde zwar vor der Partie nicht offiziell verabschiedet, doch der Leihspieler von den Tottenham Hotspur ging nach Abpfiff von einem Abschied aus.

„Es ist ein besonderer Tag für mich, weil ich glaube, dass ich den Verein und die Fans etwas zu sehr ins Herz geschlossen habe“, erklärte Vuskovic, nahm den HSV-Fans dann aber die ohnehin vage Hoffnung auf einen Verbleib: „Im Fußball weiß man nie, aber die Chance, dass ich hierbleibe, ist sehr, sehr, sehr gering. Hamburg ist meine zweite Heimat geworden.“

HSV-Fans bejubeln Vuskovic

In den vergangenen acht Monaten entwickelte sich der 19-Jährige zum Abwehrchef des Bundesliga-Aufsteigers und zeigte Woche für Woche starke Leistungen. Dadurch weckte er Begehrlichkeiten bei internationalen Topklubs, der HSV kann da wohl nicht mithalten.

Nach dem letzten Heimspiel der Saison, in dem er das zwischenzeitliche 2:1 schoss, wurden Vuskovics Leistungen von den HSV-Fans honoriert, denn sie bejubelten den Verteidiger lautstark.

In der laufenden Spielzeit absolvierte der Abwehrspieler 29 Pflichtspiele für die Hamburger, erzielte sechs Tore und gab eine Vorlage.

Vuskovic trägt Trikotnummer seines Bruders Mario

Seine besondere Verbindung zu den Hanseaten ist längst bekannt, denn sein Bruder Mario stand ebenfalls in Hamburg unter Vertrag, doch er ist seit dem 15. November 2022 wegen Dopings gesperrt. Luka läuft in dieser Saison mit der Trikotnummer 44 seines Bruders auf.