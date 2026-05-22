Köln klärt Trainerfrage

SID 22.05.2026 • 13:11 Uhr René Wagner bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des 1. FC Köln. Als Interimslösung führte er den Klub zum Klassenerhalt.

Mit der Interimslösung in die Zukunft: René Wagner bleibt Trainer des 1. FC Köln. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Der 37-Jährige, der im März von seinem vorherigen Chef Lukas Kwasniok zunächst bis Saisonende übernommen hatte, darf den FC damit nach dem Klassenerhalt auch in die nächste Saison führen. Er unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag bis 2028.

„Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten. René hat uns in diesen Gesprächen auf mehreren Ebenen und gegenüber allen Anspruchsgruppen überzeugt“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Er verfügt über eine hohe sportliche Kompetenz, eine klare und authentische Art der Führung und eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten.“

Trotz dürftigem Saisonabschluss: „Mission erfüllt“

Wagner war nach der sportlichen Talfahrt im März auf Kwasniok gefolgt, unter dem er zuvor als Co-Trainer gearbeitet hatte. Mit sechs Punkten aus den letzten sieben Spielen führte er den FC auf Rang 14 zum Klassenerhalt, soll dazu einen guten Draht zur Mannschaft und auch zur sportlichen Führung haben.

Schon bei der Saisonabschlussfeier am Montagabend hatte sich Präsident Jörn Stobbe weit aus dem Fenster gelehnt. Wagner sei bei den Gesprächen trotz des dürftigen Saisonabschlusses mit dem 1:3 gegen Absteiger 1. FC Heidenheim und einer 1:5-Abreibung bei Bayern München „in der Pole Position“ gewesen. „Er hat eine Mission erfüllt“, so Stobbe.