Wechsel innerhalb der Bundesliga fix: Hier zieht es Martel hin

SID 19.05.2026 • 18:34 Uhr Eric Martel verlässt den 1. FC Köln in Richtung Mainz. Der frühere U21-Kapitän hatte seinen Abschied vom FC bereits am Sonntag bekannt gegeben.

Der frühere U21-Kapitän Eric Martel wechselt in der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Köln zum FSV Mainz 05. Das gaben die Rheinhessen am Dienstag bekannt.

Martel hatte zuletzt bereits mitgeteilt, nach vier Jahren beim FC eine „neue Herausforderung“ zu suchen. Mainz machte zur Vertragslaufzeit keine Angaben.

Martel stammt aus RB-Jugend

„Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat“, sagte Sportdirektor Niko Bungert über den 24-Jährigen: „Auf der anderen Seite ist er aber noch immer entwicklungsfähig und bringt einen großen Antrieb mit, sich sportlich weiterzuentwickeln und besser zu werden“.