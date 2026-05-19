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Wechsel innerhalb der Bundesliga fix: Hier zieht es Martel hin

Wechsel innerhalb der Bundesliga fix

Eric Martel verlässt den 1. FC Köln in Richtung Mainz. Der frühere U21-Kapitän hatte seinen Abschied vom FC bereits am Sonntag bekannt gegeben.
Im Derby zwischen Köln und Leverkusen ist auch nach dem Spiel noch Zündstoff drin. Bayers Kasper Hjulmand beklagt einen nassen Rasen. Das will Effzeh-Chef Rene Wagner nicht auf sich sitzen lassen.
SID
Eric Martel verlässt den 1. FC Köln in Richtung Mainz. Der frühere U21-Kapitän hatte seinen Abschied vom FC bereits am Sonntag bekannt gegeben.

Der frühere U21-Kapitän Eric Martel wechselt in der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Köln zum FSV Mainz 05. Das gaben die Rheinhessen am Dienstag bekannt.

Martel hatte zuletzt bereits mitgeteilt, nach vier Jahren beim FC eine „neue Herausforderung“ zu suchen. Mainz machte zur Vertragslaufzeit keine Angaben.

Martel stammt aus RB-Jugend

„Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat“, sagte Sportdirektor Niko Bungert über den 24-Jährigen: „Auf der anderen Seite ist er aber noch immer entwicklungsfähig und bringt einen großen Antrieb mit, sich sportlich weiterzuentwickeln und besser zu werden“.

Martel, der in der RB-Jugend ausgebildet wurde und 2022 nach Köln wechselte, kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

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