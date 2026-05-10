Werner packt über Klopp-Gespräche aus

Christopher Mallmann 10.05.2026 • 12:59 Uhr Wie arbeitet Jürgen Klopp im RB-Kosmos? Leipzig-Coach Ole Werner enthüllt, wie das Zusammenspiel mit dem 58-Jährigen abläuft.

Leipzig-Coach Ole Werner hat im SPORT1 Doppelpass über die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp ausgepackt. Der 58-Jährige ist Global Head of Soccer im RB-Kosmos – und damit unter anderem auch für RB Leipzig verantwortlich.

„Wir unterhalten uns permanent über die Spiele und die Spieler. Jürgen ist zwar nicht jeden Tag hier, aber weiß genau, wie es abläuft. Er hat auch eine gewisse Distanz von außen. Am Anfang haben wir viel über Taktik gesprochen und jetzt in den letzten Wochen darüber, wie man als Trainer mit bestimmten Situationen umgeht“, sagte Werner am Sonntag.

Der 38-Jährige ist seit vergangenem Sommer als Chefcoach in Leipzig tätig und führte den Klub aus Sachsen bereits in seiner ersten Saison zurück in die Champions League.

„Wir haben uns vor der Zusammenarbeit detailliert unterhalten, welchen Fußball Jürgen für RB haben will, aber auch was für Vorstellungen ich habe. Wenn zwei Trainer sich darüber unterhalten, dann gibt es keine hundertprozentige Schnittmenge, aber eine sehr große“, sagte Werner.