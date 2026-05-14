Blessin mit Kampfansage vor Kellerduell

SID 14.05.2026 • 16:10 Uhr St. Pauli darf auf einige Rückkehrer setzen. Blessin will sich dem Druck im direkten Duell mit Wolfsburg stellen.

Nach einer Magen-Darm-Welle sieht Trainer Alexander Blessin den FC St. Pauli für das Abstiegsduell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder gut aufgestellt. „Es ging vornehmlich darum, die Spieler zu separieren. Wir haben nicht zusammen gegessen, um das Risiko zu minimieren“, sagte Blessin am Donnerstag.

Von den betroffenen Spielern wird einzig David Nemeth nicht zur Verfügung stehen. Bei Eric Smith ist eine Rückkehr noch fraglich. Hauke Wahl, Louis Oppie und Adam Dzwigala haben sich dagegen erholt. Zudem kehren Ricky-Jade Jones und Karol Mets nach Verletzungspausen zurück.

Wie Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking will sich auch Blessin nicht mit dem Parallelspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FSV Mainz 05 beschäftigen. „Wir wären falsch beraten, wenn wir die ganze Zeit am Hörer hängen oder die ganze Zeit gucken, was in Heidenheim passiert.“ Man wolle einzig und allein „das Spiel gewinnen – und wir müssen das Spiel gewinnen“.

Bundesliga: Keine Zwischenstände während Kellerduell

Der Verein teilte zudem mit, dass während der Partie keine Zwischenstände aus Heidenheim im Millerntor-Stadion durchgesagt werden würden.