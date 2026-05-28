Wieder ein Talent: Hoffenheim holt Aleksa aus Wien

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei zunehmend auf junge Spieler. Der Europa-League-Teilnehmer hat den 19 Jahre alten Konstantin Aleksa vom österreichischen Erstligisten Austria Wien verpflichtet.
Nächstes Talent für Hoffenheim
Der 19 Jahre alte Österreicher ist der dritte junge Neue.
Künftig im TSG-Trikot: Konstantin Aleksa
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Über die Ablösesumme für den Junioren-Nationalspieler und die Vertragslaufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben. Der österreichische Offensivspieler soll zunächst für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auflaufen und sich „perspektivisch“ für die Bundesliga empfehlen.
Zuletzt verpflichteten die Hoffenheimer in Cajetan Lenz (19/VfL Bochum) und dem Schweizer Alessandro Vogt (21/FC St. Gallen) bereits hoffnungsvolle Talente.