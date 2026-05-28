Wieder ein Talent: Hoffenheim holt Aleksa aus Wien

SID 28.05.2026 • 11:49 Uhr Der 19 Jahre alte Österreicher ist der dritte junge Neue.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei zunehmend auf junge Spieler. Der Europa-League-Teilnehmer hat den 19 Jahre alten Konstantin Aleksa vom österreichischen Erstligisten Austria Wien verpflichtet.

Über die Ablösesumme für den Junioren-Nationalspieler und die Vertragslaufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben. Der österreichische Offensivspieler soll zunächst für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auflaufen und sich „perspektivisch“ für die Bundesliga empfehlen.