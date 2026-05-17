WM 2026: Hoeneß hofft auf großen VfB-Block

SID 17.05.2026 • 06:07 Uhr Sebastian Hoeneß fiebert der Kaderbekanntgabe entgegen. Der Erfolgstrainer des VfB stärkt seinen Schützlingen den Rücken und hofft, dass Julian Nagelsmann möglichst viele mitnimmt.

Trainer Sebastian Hoeneß hat sich nach der geschafften Qualifikation für die Champions League einen großen Block aus Spielern des VfB Stuttgart bei der Weltmeisterschaft gewünscht. „Es ist klar, dass ich mich für die Jungs stark mache“, sagte Hoeneß nach dem 2:2 (2:0) bei Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bundestrainer Julian Nagelsmann benennt kommenden Donnerstag sein Aufgebot für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Hoeneß sieht bei seinen WM-Kandidaten wichtige Qualitäten für das Turnier. Die Nationalspieler des VfB seien immerhin „die Jungs, die dafür gesorgt haben, dass wir Champions League spielen und die unter größtem Druck abgeliefert haben“.

Diese Eigenschaft von Profis wie Deniz Undav, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt oder Alexander Nübel werde „sicher etwas sein, was du für die WM brauchst“, sagte Hoeneß. Kommenden Samstag spielt der VfB noch das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München.

Wohlgemuth spricht sich für Führich aus

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hob etwa Führich noch einmal hervor. Der Mittelfeldspieler sei „ein Spielertyp, den es nicht so oft gibt. Diese Spieler, die sich im letzten Drittel durchsetzen und zu Assists, Flanken und Abschlüssen kommen, die sind rar gesät aus meiner Sicht in Deutschland.“