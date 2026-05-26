Wolfsburg trauert und hadert mit frühem Platzverweis

SID 26.05.2026 • 06:18 Uhr Bei den Niedersachsen herrscht große Leere. Der Trainer lässt seine Zukunft offen.

Der bitterste Tag der Vereinsgeschichte hinterließ auch an der Tür zur Gästekabine Spuren, im dortigen Glas war ein tiefer Riss zu sehen. Nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga herrschte beim VfL Wolfsburg Wut und Frust. „Wenn man absteigt, tut es weh“, sagte Trainer Dieter Hecking bei Sat.1: „Die Enttäuschung ist auch bei mir groß, weil wir hatten eine sehr intensive Zeit in den letzten neun bis zehn Wochen. Wir haben alles versucht und auch die Spieler haben alles investiert, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Letztlich hänge „es eben an einer einzigen Situation, ob du drinbleibst oder absteigst. Dann hat das Spiel eine Wendung genommen, die wir nicht haben wollten“, führte Hecking aus und spielte damit auf die frühe Gelb-Rote Karte von Joakim Maehle (14.) an. Die zweite Gelbe Karte sei zwar „unstrittig“. Bei der ersten Verwarnung monierte der 61-Jährige allerdings fehlendes „Fingerspitzengefühl“ von Schiedsrichter Felix Zwayer.

Er habe „eine komplett andere Bewertung“ dieser Szene, so Hecking. Maehle werde „dreimal attackiert, dann kommen drei Mann auf ihn zu und wenn das keine Tätlichkeit ist von Bilbija, dann können wir auch aufhören. Das können wir auch monieren, aber es ist müßig.“ Das Spiel sei „entschieden“ und man müsse Paderborn nach dem 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung zum Aufstieg gratulieren.