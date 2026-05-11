Yilmaz kehrt nach Freiburg zurück und verlängert

SID 11.05.2026 • 14:47 Uhr Berkay Yilmaz kehrt zum SC Freiburg zurück. Der Linksverteidiger war in den vergangenen zwei Jahren an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen gewesen.

Nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg spielt Berkay Yilmaz in der neuen Saison wieder bei seinem Ausbildungsverein SC Freiburg. Das bestätigte der Europa-League-Finalist am Montag, die Rückkehr von Yilmaz hatte bereits zuvor festgestanden. Darüber hinaus verlängerte Yilmaz seinen Vertrag im Breisgau, über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Nachdem Yilmaz 2024 zum „Club“ ausgeliehen wurde, absolvierte er bislang 58 Pflichtspiele für den Fußball-Zweitligisten. Der 21-Jährige, der im Alter von 15 Jahren in die Freiburger Fußballschule gekommen war, ist zudem aktuell U21-Nationalspieler für die Türkei.

Bundesliga: Yilmaz will sich in Freiburg durchsetzen