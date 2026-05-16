Zwei Verletzte: Frankfurt rügt „inakzeptablen“ Pyro-Einsatz

SID 16.05.2026 • 19:01 Uhr Der Einsatz von Pyrotechnik und zahlreichen Raketen durch die Frankfurter Fans verzögerte den Anpfiff um sechs Minuten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat mit Unverständnis auf das Fehlverhalten seiner Fans reagiert. Die SGE-Anhänger hatten vor dem Anpfiff beim 2:2 (0:2) gegen den VfB Stuttgart massiv Pyrotechnik abgebrannt, dabei sind nach Vereinsangaben auch zwei Zuschauer in der Nordwestkurve verletzt worden.

„Diese Aktion ist ein Wahnsinn, nicht nachzuvollziehen und vollkommen inakzeptabel. Mit Böllern und vor allem Raketen nimmst du genau das in Kauf, was jetzt passiert ist. Wir versuchen aktuell, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten“, sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke in einem Statement. Der Einsatz von Pyrotechnik und zahlreichen Raketen hatte den Anpfiff um sechs Minuten verzögert.